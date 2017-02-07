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Диана Шурыгина не ходит в колледж, опасаясь за свою безопасность

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Дмитрий Дзен
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Диана Шурыгина не ходит в колледж, опасаясь за свою безопасность

Диана Шурыгина из Ульяновска, которая выиграла суд над парнем, который вступил с ней в сексуальную связь, отказалась от посещений занятий в своем колледже. Родители пострадавшей разрешили дочери не ходить в колледж в целях ее безопасности.

После того, как история студентки Дианы из города Ульяновск была предана огласке, в обществе возник огромный резонанс, а в социальных сетях начались бурные обсуждения инцидента. Большинство сторонних наблюдателей поддержали именно парня, а девушку осудили за подлость. В соц. сетях даже началась травля: в адрес Дианы поступают откровенные оскорбления и угрозы.

Однако травля стала не единственной причиной, почему родители разрешили Диане не ходить в колледж. Семья опасается, что на нее могут напасть друзья осужденного парня, чтобы отомстить ей за этот инцидент.

По словам самих родителей, в данный момент они прорабатывают различные варианты того, как обеспечить полнейшую безопасность своей дочери.

Напомним, что обвиняемый в ее изнасиловании 21-летний парень сел в тюрьму после того, как Диана выиграла судебный процесс. Суд назначил ему восемь лет срока в колонии строгого режима, но позже сократил срок до трех лет и трех месяцев, а также изменил режим на общий.

Защита же стояла на том, что по факту никакого изнасилования не было – парень и девушка просто занялись любовью на одной из вечеринок.

Напомним, что подобный инцидент произошел осенью 2015 года, когда двое парней на студенческой вечеринке изнасиловали несовершеннолетнюю Ирину Сычеву.

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