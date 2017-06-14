История о пропавшем в Свердловской области под поселком Рефтинским Диме Пескове закончилась хорошо: мальчика нашли четыре дня спустя. СК РФ и волонтеры подтвердили, что жизни Димы ничего не угрожает, он находится в больнице.

Мальчик каким-то образом забрел за семь километров от места своей пропажи, хотя до палатки семьи Песковых было десять минут ходу. Его нашли слабого, обезвоженного и немедленно отправили в больницу. Во вторник прошел дождь, ребенок начал оставлять следы на мокрой земле, именно по этим следам его и нашли спасатели в районе линий электропередач.

11 июня против родителей Димы возбудили уголовное дело: если бы мальчик не нашелся живым, взрослые ответили бы по статье 109 ч.1 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности».

Утром 10 июня Дима и его отец отправились в лес за дровами, а мама мальчика была в это время в палатке. Через десять минут малыш сказал, что не будет собирать дрова и хочет к маме. Отец отпустил его одного, а сам отправился дальше в лес. Час родители разыскивали сына сами, и только потом позвонили в МЧС. Волонтеры, МЧС, кинологи и даже СКР четыре дня искали мальчика.

Рассказы четырехлетнего ребенка о том, как он выживал в лесу, ужасают, и в то же время вдохновляют – даже маленький человечек способен на многое, борясь за жизнь. Дима поведал, что он «травку кушал, ягодки кушал», умудряясь отличать съедобные травы от ядовитых. В Асбесте с малыша сняли 20 клещей, обработали места укусов и отправили в Екатеринбург в детскую больницу №9 – ребенок заболел пневмонией.