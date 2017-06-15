Дима Песков выжил в лесу, питаясь травами и ягодами

Четырехлетний Дима Песков четыре дня блуждал по лесу в Свердловской области, питаясь ягодами и травами. Сейчас мальчик находится в больнице, его состояние врачи расценивают как тяжелое.

Усилия спасателей, волонтеров, кинологов и просто неравнодушных людей 14 июня увенчались успехом: голодного и обезвоженного мальчика удалось обнаружить. Он был около болота – туда привели следы Димы, оставленные на мокрой земле после дождя. За несколько дней малыш забрел за семь километров от того места, где потерял его отец.

Когда один из военнослужащих обнаружил ребенка, тот лежал под деревом без сил и обезвоженным. Со стороны малыш выглядел мертвым, но он просто спал – Дима выжил, питаясь травами и ягодами, которыми не отравился просто чудом. Чудом Диму не тронул медведь – в квадратах поиска водятся медведи, из-за чего волонтеры отрядов «Лиза Арлет» отказались продолжать поиски. Из лесу малыш прямиком был отправлен в больницу: он заболел пневмонией, промокнув под дождем.

В ходе поисков к непутевым родителям Пескова у следствия возникло ряд вопросов: их проверяли на полиграфе, выясняя причастность к исчезновению сына. Версию, что они сами завели ребенка в чащу и там бросили, нужно было исключить. Удивляет так же поведение местных рыбаков: они видели одиноко бредущего мальчика, но не подошли, не спросили где его родители – решили, что с ним все хорошо и малыш сам найдет дорогу в лесу. Взрослые даже не стали окликать ребенка.