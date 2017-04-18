Дмитрий Колесников, убивший сотрудницу «Роснефти» и ее детей, получил пожизненный срок

Дмитрий Колесников, признанный виновным в убийстве работницы «Роснефти» и ее детей в Подмосковье, приговорен к пожизненному заключению. Десять лет из пожизненного срока он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии.

По сообщению ТАСС, судебное заседание по делу Колесникова состоялось в столичном областном суде днем 17 апреля. Судья вынес приговор с учетом всех обстоятельств дела, предварительно изучив материалы следствия. Преступник Дмитрий Колесников был обвинен в убийстве работницы компании «Роснефть» и ее троих детей.

Преступление произошло еще в 2014 году. Седьмого октября в коттеджном поселке в подмосковных Химках произошел пожар. В ходе спасательных работ на месте происшествия были обнаружены тела женщины и троих детей. 22-летний Дмитрий Колесников на момент пожара, как выяснилось позже, тоже находился внутри коттеджа, но успел выбраться из горящего дома. В ходе следствия он признался, что сам поджег дом.

Как выяснилось, преступник был сожителем старшей дочери погибшей хозяйки дома. На момент происшествия самой девушки в коттедже не было – она находилась в Москве. На допросе Колесников признался, что между ним и хозяйкой разгорелся конфликт, переросший в драку. Сперва Дмитрий пытался задушить женщину, а затем разлил в помещении горючую жидкость и поджог ее. Колесников выбил окна, в результате чего начался пожар.

Убийцу четверых человек признали виновным по двум уголовным статьям.