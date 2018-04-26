Дмитрий Песков рассказал о «чудовищных» нарушениях, выявленных при расследовании пожара в «Зимней вишне»

Дмитрий Песков сообщил о получении данных о многочисленных нарушениях в сгоревшем кемеровском торговом центре от Следственного комитета. Многие из нарушений, по его словам, являются чудовищными.

В Кремле прокомментировали предварительные результаты следствия по факту пожара в Кемерово, произошедшего месяц назад. По словам пресс-секретаря президентской администрации Дмитрия Пескова, данные Следкома о выявленных в ходе следствия нарушениях в работе торгового центра являются устрашающими.

Пресс-секретарь добавил, что следователи регулярно сообщают о тех или иных нарушениях, которые, в конечном итоге, привели к большому количеству человеческих жертв.

«Следственный комитет постоянно информирует о ряде выявленных фактов — о нарушениях тех или иных правил, многие из них, конечно, являются чудовищными, то, что собственно и привело к потере такого количества людей и детей», — сказал Песков.

Трагедия в «Зимней вишне» произошла 25 марта, в ее результате погибли шестьдесят человек, большинство из которых – дети. В ходе следствия в СК сообщали о многочисленных нарушениях как в работе самого торгового центра, так и в действиях сотрудников МЧС после вызова о пожаре. Следователи установили, что ТЦ был построен без разрешения, а на момент пожара в здании центра не работала пожарная система оповещения.