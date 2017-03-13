Драка на чемпионате ММА в Дагестане может оказаться «фейковой» новостью

Именно драка в Махачкале, а не массовый выход болельщиков на ринг, может быть фейковой новостью. Один из участников поединка, боец ММА Владимир Минеев отметил, что люди не били друг друга, не калечили, не шли «стенка на стенку» — Северный Кавказ против русских. Хотя то, что сделал дагестанец Азиз Джуманиязов, соперник Владимира, нельзя назвать мужским достойным поступком.

Чемпионат, который состоялся 11-12 марта, приглашал сразиться любителей ММА, но для «затравки» и хорошего настроения но таких турнирах приглашают соревноваться признанных профи. Бой потому и называют «бой-приведение», что он никуда и никому не зачисляется, а профессионалы редко задумываются — выиграют они или нет. И тем более после финального гонга они перестают быть соперниками и становятся приятелями. Но данный закон оказался не для Азиз Джуманиязова: он больно ударил ногой Владимира Минеева, тот упал, встал и дал сдачи, не понимая, что на спортсмена нашло. Это не ММА, а какой-то личный негатив. Однако драки по принципу «наших бьют!» не было. Зеваки кинулись делать селфи на фоне бойцов ММА, дагестанцы махали руками и орали, но дракой потасовку назвать нельзя – «скорая» никого не увезла.

О том, что это было после «Боя-приведения», Владимир Минеев и Джуманиязов поговорили после боя на квартире одного их тренеров. Дагестанец и верно дал волю чувствам, не имея на это права, Владимир имел право дать сдачи, и это называется «маслиат» у кавказских народов. К тому же бой получился без судейского решения, а в соцсетях никто ни с кем не ссорился. Россиянин не держит зла на дагестанцев: Не зря говорят, что на Кавказе «горячая кровь».