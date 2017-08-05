Друзья Алексея Широкожухова раскрыли подробности его гибели в швейцарских Альпах

Бейсджамперы, хорошо знавшие прыгуна Алексея Широкожухова, рассказали, как он погиб в швейцарских Альпах в долине возле Лаутербрунена. Товарищ Алексея, прыгун Николай В. объяснил, что на отвесных скалах, между которыми лежит долина, находятся точки для прыжков разной степени опасности. И Алексей Широкожухов выбрал наиболее опасную из них – там постоянно разбиваются бейсджамперы.

Отчаянный руфер, парашютист и бейсджампер Алексей Широкожухов нашел свою смерть в швейцарской части Альп. Он решил покорить долину Лаутербрунена и прыгнуть с самой опасной точки на скале. Новички не берутся за прыжки такой сложности, и даже матерые прыгуны много раз думают, прежде чем решиться. Нужно и разбежаться верно, и оттолкнуться, и рассчитать силу толчка, в противном случае можно «впекаться» всем телом в скалу в виде полки, что и произошло с Широкожуховым. Друг Алексея Николай рассказал, что накануне смерти бейсджампера приходил посмотреть на эту смертельно опасную точку, но прыгать оттуда у него даже мыслей не было – это безумие.

Трое товарищей, вместе с которыми Алексей Широкожухов покорял швейцарские, итальянские и французские Альпы, искренне не понимают, зачем он «играл со смертью». Вероятно, что в случае с гибелью Алексея по прозвищу Енот сыграла погода. Он всегда умел адекватно оценить риски, но не мог предвидеть всего. К ботинкам бейсджампера может пристать грязь, и вместо правильного толчка он поскользнется на ней и влетит в скалу-полку.

Бейсджампинг – экстремальный вид спорта, при котором парашютисты прыгают со скал, а не с самолета или с вертолета. «Экзиты» — точки для прыжка, могут располагаться в скалах на разной высоте. Новички прыгают с отметки 50 метров, а профессионалы не боятся совершить прыжок даже с километровой высоты.