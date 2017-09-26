﻿

Вчера в Москве на Новом Арбате черный «Мерседес» сбил насмерть сотрудника ГИБДД. По словам очевидцев, водитель вел себя так, будто на него нет ни суда, ни закона: гнал со скоростью под 140 км/час, сбил полицейского, а после ДТП даже не пытался притормозить и проверить, дышит ли сбитый им человек. По данным СМИ, на «Мерседесе» была «мигалка», однако видео канала “Mash” этот факт не подтвердило.

ДТП на Новом Арбате: автомобиль с номерами ФСБ насмерть сбил сотрудника ГИБДД
Фото: TVC.ru/Гуцков Андрей

Полиции Москвы предстоит найти виновника ДТП на Новом Арбате, но это будет непросто: видео вчерашнего происшествия показывают, что «Мерседес» принадлежит или сотруднику ФСБ, или военному, а машина числится за спецгаражом. Водитель машины с номером А896МР вел себя так, будто он выше закона, а группа поддержки в лице чинов поможет ему уйти безнаказанным из любой ситуации. Неизвестный даже не взглянул на сбитого им полицейского – сотрудника ГИБДД Сергея Г., который от полученных травм погиб на месте. Преступника вскоре забрали люди «в погонах и с корочками», аварию полиция не оформила должным образом. Также известно, что «высокопоставленные друзья» увезли преступника с места происшествия, а номера сняли. Журналистам не разрешают проводить съемки на месте ДТП, а СМИ все больше говорят о произволе спецслужб.

Кремль уже отреагировал на произошедшее, но отметил, что наезд на человека не в его компетенции, даже если у машины были номера «АМР». Данный инцидент – такая же новость, как и все остальные сообщения о ДТП с летальными исходами. При этом, многие депутаты и члены СПЧ считают: преступник остается преступником независимо от места работы, а безнаказанность некоторых лиц роняет имидж государства в целом.

ПОХОЖИЕ НОВОСТИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА