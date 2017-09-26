ДТП на Новом Арбате: автомобиль с номерами ФСБ насмерть сбил сотрудника ГИБДД

Вчера в Москве на Новом Арбате черный «Мерседес» сбил насмерть сотрудника ГИБДД. По словам очевидцев, водитель вел себя так, будто на него нет ни суда, ни закона: гнал со скоростью под 140 км/час, сбил полицейского, а после ДТП даже не пытался притормозить и проверить, дышит ли сбитый им человек. По данным СМИ, на «Мерседесе» была «мигалка», однако видео канала “Mash” этот факт не подтвердило.

Полиции Москвы предстоит найти виновника ДТП на Новом Арбате, но это будет непросто: видео вчерашнего происшествия показывают, что «Мерседес» принадлежит или сотруднику ФСБ, или военному, а машина числится за спецгаражом. Водитель машины с номером А896МР вел себя так, будто он выше закона, а группа поддержки в лице чинов поможет ему уйти безнаказанным из любой ситуации. Неизвестный даже не взглянул на сбитого им полицейского – сотрудника ГИБДД Сергея Г., который от полученных травм погиб на месте. Преступника вскоре забрали люди «в погонах и с корочками», аварию полиция не оформила должным образом. Также известно, что «высокопоставленные друзья» увезли преступника с места происшествия, а номера сняли. Журналистам не разрешают проводить съемки на месте ДТП, а СМИ все больше говорят о произволе спецслужб.

Кремль уже отреагировал на произошедшее, но отметил, что наезд на человека не в его компетенции, даже если у машины были номера «АМР». Данный инцидент – такая же новость, как и все остальные сообщения о ДТП с летальными исходами. При этом, многие депутаты и члены СПЧ считают: преступник остается преступником независимо от места работы, а безнаказанность некоторых лиц роняет имидж государства в целом.