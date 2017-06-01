ДТП на ЗСД 31 мая в Санкт-Петербурге унесло жизнь одного человека, жертвой массовой аварии стал водитель легкового автомобиля. Очевидцы утверждают, что виновником аварии стал водитель грузовой машины, который сначала совершил наезд на дорожную технику.

В прошлую среду в обеденное время на шестом километре ЗСД произошла массовая авария, в которой участвовало пять транспортных средств. По словам очевидцев, которые опубликовали снимки смертельной аварии в соцсети, виновником происшествия стал водитель грузовика, груженного песком. По их утверждению, он сначала совершил въезд в дорожную технику, в результате чего его транспорт перевернулся и рухнул на легковой автомобиль, водитель которого погиб от полученных травм. Другие участники питерского ДТП не получили серьезных травм.

После аварии произошла большая пробка, об этом через социальные сети информировали водители, которые двигались в направлении от Сестрорецка в сторону КАД. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, ранее стало известно об аварии на КАД, из-за которой был перекрыт съезд на Московское шоссе. В результате ДТП КАМАЗ, который вез мусор, перевернулся на дороге. К счастью, пострадавших в происшествии нет. Сначала грузовой автомобиль закрыл три ряда, но через некоторое время он был немного подвинут, что позволило автомобильной пробке начать движение.