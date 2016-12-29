ДТП под Омском, погибли люди: в машине виновницы аварии были дети

Сегодня стало известно о ДТП, которое произошло в Омской области. Виновником аварии стала женщина, пострадали ее пассажиры. Об этом передает сайт «LIFE».

Автоледи руководила машиной Nissan Tiida, во время движения 36-летняя женщина выехала на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Hyundai Accent. Данное ДТП было в Кормиловском районе, а именно на трассе Сыропятское-Калачинск. Необходимо отметить, что в машине у женщины находились четверо детей. В результате аварии водитель машины корейского производства, которому 62 года, скончался на месте происшествия. В УМВД РФ по области сообщают, что виновница и ее пассажиры обратились за медицинской помощью: «Женщине-водителю Nissan, а также девочкам 2006 и 2011 года рождения, двоим мальчикам 2015 города рождения, которые являются ее пассажирами, после аварии понадобилась медицинская помощь». После случившегося на место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Сейчас проводится расследование, в скором времени полиция обещает узнать обстоятельства и причины инцидента.

Напомним, сегодня также в Ставропольском крае произошло ДТП, в результате которого скончались шесть человек. Так, водитель на автомобиле Priora не справился с управлением и выехал на стречку, где врезался в другую машину.