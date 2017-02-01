ДТП с участием «Жигулей» в Нижнем Новгороде унесло жизнь человека

ДТП с участием «Жигулей» в Нижнем Новгороде, которое случилось 30 января, стало смертельным. Авария унесла жизнь одного человека, водителя отечественного автомобиля. На проспекте Гагарина водитель «Жигулей» не справился с управлением на скользкой трассе, вылетел на встречную и буквально впечатался в «Лексус».

Владельцу дорого «Лексуса» некому предъявлять претензии – водитель «Жигулей» умер на месте. 35-илений погибший ничего не сможет компенсировать хозяину иномарки. Вероятно, что виной трагедии стала забывчивость водителя «Жигулей»: летнюю «резину» на зимнюю нужно менять вовремя. Каждый год эта оплошность водителей уносить сотни жизней в зимнее время. Зимний вариант шин у раскуроченной отечественной машины был только на двух колесах из четырех, это уже выяснили сотрудники ГИБДДД.

Из-за того, что серьезно пострадали обе машины, на Гагарина образовалась большая пробка. Мало кто желал ехать со скоростью 3 км/час, потому на форумах для водителей висел призыв держаться от проспекта подальше. По последним данным, за рулем ВАЗа погиб не владелец авто – погибший вел чужую машину и погиб по вине ее хозяина. Это ДТП – не единственная авария с участием «Жигулей». 13 января ВАЗ сбил пешехода в Богороцком районе. Случился инцидент на 48-ом километре трассы между Нижним и Касимом, а ликвидировать последствия пришлось службам МЧС.