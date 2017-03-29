ДТП со скорой помощью произошло в Новосибирске: два человека пострадали, причины устанавливаются

ДТП со скорой помощью произошло вечером 28 марта в Новосибирске. Авария произошла примерно в десять часов вечера по местному времени. В результате происшествия есть двое пострадавших, о жертвах информации нет.

Авария произошла в Ленинском районе города. На текущий момент полицейские эксперты пытаются установить причины и обстоятельства столкновения. Происшествие случилось, когда оба автомобиля двигались на полной скорости. В результате столкновения машины получили серьезные повреждения.

Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковой иномаркой «Тойота». Двум пострадавшим понадобилась медицинская помощь. Пострадали водитель легковушки и пассажир скорой помощи. Известно, что пострадавшие были 1986 и 1954 года рождения соответственно.

О их текущем состоянии информации нет. Над установлением причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия продолжают работать эксперты, изучая все версии произошедшего.

Куда направлялась машина скорой помощи, не сообщается. Не исключено, что медики спешили на вызов, а водитель легковушки не уступил место для проезда. Однако нельзя исключать также и возможной вины водителя кареты скорой помощи. Полиция прорабатывает все версии дорожного инцидента.

К слову, за последнее время это не первый громкий дорожный инцидент в России. Недавно в Ленобласти произошла ужасная авария с участием двух маршруток. Водитель одной из них скончался от полученных травм в больнице.