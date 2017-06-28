ДТП у ТЦ “Суворовский”: сегодня, двадцать восьмого июня, проходят похороны погибшего в Пензе мотоциклиста. Его проводят в последний путь в родном селе Городищенского района. Гроб с телом своего товарища провожала колонна из тридцати байкеров.

Сегодня, 28 июня, колонна мотоциклистов отправилась провожать в последний путь байкера, погибшего в автоаварии возле торгового центра “Суворовский”, к нему на родину в Городищенский район. Всего в колонне насчитывается тридцать мотоциклов, часть из них проводит тело до центральной трассы и вернется обратно. Остальные байкеры будут непосредственно участвовать в похоронах 39-летнего мужчины.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось в Пензе двадцать шестого июня, в 23-00, когда мотоцикл марки «Suzuki» в составе колонны из тринадцати байкеров столкнулся с «Ладой Приорой», за рулем которой сидел 20-летний молодой человек, представитель местной золотой молодежи. Байкер Олег Д. умер на месте от полученных травм, водитель «Приоры» жив.

По предварительным данным, именно автомобилист нарушил правила дорожного движения, которые привели к аварии. Мать погибшего рассказала журналистам, что ее сын всегда был очень аккуратным водителем и мотоциклы любил всю жизнь, ей очень горько от того, что он погиб по вине другого человека.

У Олега Д. в селе остались жена и две несовершеннолетние дочери. Товарищи байкера организовали сбор средств для его похорон и материальной помощи семье погибшего. Окончательные выводы о причинах аварии сделает следствие, которое пока еще не закончено.