В результате ДТП в Баратаевке в Ульяновском регионе погибли 3-е человек. Еще трое были отправлены в районную больницу. Авария произошла вечером, 1 мая, когда два мотоциклиста не смогли справиться с управлением и на высокой скорости врезались во встречные автомобили.

По сообщению агентства «Интерфакс», вчера 1 мая, под селом Баратаевка в Ульяновской области произошла автоавария. Двое мотоциклистов не справились с управлением и на очень высокой скорости врезались в автомобили “Рено Логан” и “Хонда”. Предположительно, водителей мотоциклов на повороте ослепил солнечный свет. Три человека скончались на месте, еще трое срочно госпитализированы.

На данный момент, личности пострадавших и более полные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками Управления внутренних дел по Ульяновскому региону.