ДТП в Барнауле: две легковушки и фура с прицепом столкнулись на скользкой трассе, движение на участке затруднено

Крупное ДТП произошло сегодня утром в Барнауле. В аварии поучаствовали две легковые машины и крупная фура. По предварительной информации, жертв на месте происшествия нет, однако данные сведения проходят проверку.

Дорожный инцидент произошел сегодня утром на спуске в сторону Красноармейского проспекта. В аварии поучаствовали как минимум три автомобиля – две легковушки и один грузовик с прицепом. Кто стал виновником дорожно-транспортного происшествия, не сообщается.

Первыми об аварии сообщили очевидцы происшествия. В социальных сетях появилось даже фото с места событий. Судя по всему, ДТП было не критичным, и жертв на месте происшествия не было. Однако эта информация не является официальной. Также не известно, есть ли пострадавшие.

Что можно сказать с точностью, так это то, что дорожное столкновение спровоцировало серьезные затруднения в движении по трассе. Очевидцы сообщили, что в результате ДТП на участке трассы возникли пробки. Движение оказалось затрудненным в сторону поворота к Новосибирску.

По одной из приоритетных версий аварии, автомобили столкнулись по причине гололеда на трассе. Однако данная версия не является подтвержденной. Сейчас на месте аварии продолжают работать дорожные спецслужбы. А информация о ДТП уточняется.

Напомним, что это – не первая за последнее время серьезная авария в регионе. Ранее ДТП с участием скорой помощи произошло в Новосибирске. По предварительным данным, там пострадали два человека.