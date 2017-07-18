ДТП в Бердске: крупная авария произошла по вине водителя, уснувшего за рулем

Массовое ДТП в Бердске (Новосибирская область) 17 июля произошло по вине водителя, который уснул за рулем иномарки «Лексус». ГИБДД отмечает, что если бы не его машина, которая осталась без управления, аварии на трассе М-52 не было бы.

17 июля в новосибирском городе Бердске произошла авария, в которой пострадало семь машин, включая машину виновника ДТП. Владельцам автомобилей не повезло: они мирно стояли в колонне на улице Спортивной и ждали очереди проехать на зеленый свет, когда в них врезался «Лексус» с уснувшим водителем за рулем. В крайнюю иномарку «Тойота Порте», за рулем которой сидела ничего не подозревающая девушка, «Лексус» врезался в первую очередь, потом пошла цепная реакция.

Водителя «Лексуса», который «отключился» за рулем машины, допрашивает ГИБДД. С места ДТП увезли девушку из «Тойоты Порте», которая получила травмы и увечья, но обошлось без смертей. «Лексус» перевернулся после столкновения с крайней машиной колонны, и только удар разбудил спящего. Массовое ДТП привело к тому, что до самого моста через Бердский залив и до вокзала города растянулась гигантская пробка. Весь трафик 17 июля вечером стоял в огромной жаркой пробке, узкое место под мостом стало непроездным из-за ДТП с «Лексусом».

Жители Бердска уже осудили водителя, уснувшего за рулем, и отметили, что его искореженный автомобиль на боку очень напоминает своего сонного хозяина. А некоторые за виновника ДТП заступаются – иногда за рулем нельзя даже глаза закрывать, а сон за рулем может говорить о проблемах в организме.