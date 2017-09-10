ДТП в Екатеринбурге: возбужденно уголовное дело из-за смерти 8-ми человек

После ДТП в Екатеринбурге следователями было заведено уголовное дело по факту гибели 8 человек. Об этом стало известно сегодня утром из сообщения Главного Управления Министерства Внутренних Дел Свердловской области.

Как сообщили в управлении, вчера в более чем двадцати километрах от Екатеринбурга у большегрузного грузовика лопнуло колесо, из-за чего водитель потерял контроль над транспортным средством и оказался во встречном потоке. Там он столкнулся с машиной и придавил сверху своим прицепом с песком, который весил более двадцати тонн, другой автомобиль. В результате рокового стечения обстоятельств, 8 человек скончалось на месте. Еще четыре были доставлены в госпиталь с разными травмами.

По факту гибели восьми человек было возбуждённо уголовное дело по статье, которая применяется в случае нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшие за собой смерть от двух и более лиц. На данный момент следствие ведёт проверку, устанавливая все детали трагедии. Для этого была собрана бригада, в состав которой вошли наиболее опытные и подготовленные сотрудники специального отдела по расследованию транспортных аварий.