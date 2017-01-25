ДТП в Мордовии: количество жертв жуткой аварии с двумя иномарками выросло до 6 человек

Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Мордовии выросло до шести человек. Во вторник, 24 января, произошло жуткое ДТП с участием двух легковых иномарок.

СМИ сообщают, что количество жертв аварии в Мордовии, в районе населенного пункта Тарханы, выросло. Количество погибших возросло до шести человек. Изначально интернет-издания сообщали о четырех погибших и троих пострадавших.

В аварии поучаствовали две иномарки. По предварительным данным, аварию спровоцировала водительница одной из иномарок. 21-летняя студентка была за рулем автомобиля «Шевроле». Девушка нарушила ПДД и вывела свой автомобиль на встречную полосу, где и произошло столкновение с автомобилем «Ниссан». От мощнейшего удара оба автомобиля получили серьезные повреждения, а «Шевроле», как сообщают СМИ, полностью разрушен и ремонту не подлежит.

На момент столкновения в салоне обеих иномарок находились пассажиры. В результате ДТП погибла и сама виновница аварии, и трое ее пассажиров, среди которых – двое родственников водительницы. Две жертвы были обнаружены в салоне «Ниссана». Выжить смог только один человек – пассажир «Ниссана».

По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело. В данный момент ведется расследование. Выживший пострадавший пассажир доставлен в больницу.