ДТП в Оренбурге: один человек погиб, шесть человек госпитализированы с травмами

ДТП в Оренбурге со смертельным исходом случилось сегодня, двадцать первого сентября, на трассе “Урал”. Водитель, управлявший автомобилем иностранной марки, не проверил наличие движущегося навстречу ему транспорта и выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с автомобилем марки “ВАЗ”. В результате аварии погиб водитель “ВАЗа” и 6 пассажиров получили травмы.

По сообщению ГИБДД Оренбургского региона, сегодня, двадцать первого сентября, под Оренбургом на скоростной трассе “Урал” произошло столкновение двух автомобилей. Виновником трагедии был мужчина шестидесяти лет, сидевший за рулем “Mitsubishi”. Он выехал на встречную полосу, предварительно не проверив, есть ли ней транспорт. Навстречу ему ехал автомобиль марки “ВАЗ”. Автомобили столкнулись на высокой скорости. Водитель “ВАЗа” скончался на месте, а 6 его пассажиров были доставлены в больницу с травмами различной тяжести. На данный момент на месте дорожно-транспортного происшествия ведется расследование для более точного выяснения обстоятельств трагедии.

Напомним, что недавно в Оренбурге случилось еще одно ДТП со смертельным исходом, когда женщина за рулем грузовика сбила пятнадцатилетнюю девушку на пешеходном переходе. От полученных травм школьница скончалась в больнице через сутки. Водитель свою вину отрицала, но вчера на первом судебном заседании по этому делу призналась, что виновата, и просила суд о смягчении наказания. Семья девушки требует максимального срока лишения свободы для подсудимой.