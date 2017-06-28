ДТП в Пензе: на улице Строителей столкнулись «Газель», большегруз и девятка

26 июня в Пензе на улице Строителей случилось страшное тройное ДТП, которое закончилось гибелью двух человек. Не смогли разъехаться микроавтобус, фура и «ВАЗ-2109». Больше всего не повезло «девятке» — водитель и его друг умерли от полученных травм.

Сейчас на месте аварии работает ГИБДД – выясняется, почему такие разные по размеру и весу машины не поделили дорогу в одном месте. После экспертизы можно будет вынести процессуальное решение и определить виновного, так же устанавливают личности погибших в аварии.

Водитель «Газели» не вез пассажиров в момент столкновения, поэтому никто не пострадал, кроме погибших в отечественной легковушке. Микроавтобус перевернулся на бок в момент ДТП, а «девятка» буквально «впечаталась» в «Ман». По словам участника столкновения, никто не ожидал, что огромную фуру занесет прямо на «ВАЗ».

Пензенцы рассказали, что возле гаражного кооператива на улице Строителей все гоняют, пренебрегая правилами дорожного движения. Если дорога была не влажная, дождь накануне не шел, то кто-то явно превысил скорость, предположительно – большегруз.

Двое погибших в «ВАЗ 2109» — не единственные жертвы ДТП в Пензенской области на этой неделе. Ночью 26 июня на ул. Строителей в Пензе погиб мотоциклист – мужчине не было и сорока лет. Водитель автомобиля не заметил мотоцикл «Сузуки», поворачивая к торговому центру. Владелец мотоцикла погиб на месте, а хозяина «Лады Приоры» ГИБДД подвергло тщательной проверке.