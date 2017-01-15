ДТП в Саратовской области: в аварии погибли пять граждан Киргизии

Сегодня ночью на трассе Нижний Новгород-Саратов произошло ужасное ДТП, в результате которого погибло семь человек. Об этом передает издание «Интерфакс».

В происшествии участвовали две машины. Так, во время движения грузового автомобиля по неизвестным причинам, водитель не справился с управлением транспортного средства и выехал на встречку, по которой двигался легковой автомобиль марки Toyota. В этой машине помимо водителя находилось шесть пассажиров, все они получили травмы несовместимые с жизнью. В МВД рассказали, что после столкновения обе машины ушли в кювет. Стоит отметить, что сотрудниками ГИБДД, прибывшим на место аварии, было выявлено, что у водителя Volvo не обнаружено признаков алкогольного опьянения. Мужчину задержали по причине нарушения ПДД. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы продолжают устанавливать причины происшествия.

«Следственные органы приняли к производству дело, которое возбудили правоохранительные органы по статье «нарушение личностью, управляющей автотранспортным средством ПДД или эксплуатация автомобиля, повлекшая по неосторожности кончину более двух лиц», — рассказали в СК РФ Саратова.

В киргизском министерстве по ЧП заявили, что в данной аварии скончались пять граждан Киргизии.