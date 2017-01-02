ДТП в Татарстане: появилась фотография семьи, погибшей под колесами КАМАЗа

Как стало известно, в последний день старого года в Лаишевском районе Татарстана погибла большая и дружная семья только потому, что отец семейства не учел погодные условия и стояние дороги. Легковой автомобиль влетел в фуру, а из его покореженного и смятого салона пришлось вырезать муж, жену, дочерей и сына-младенца. Фото с места ДТП, представленные в «Комсомольской правде», ужасают: погибли все пассажиры ВАЗа.

Сейчас следствие пытается определить, насколько был виноват шофер бензовоза и в какой степени виноват водитель ВАЗа, угробивший любимую семью. Трагедия случилась позавчера на участке трассы «Сорочьи Гору-Шали», куда так спешила семья – не уточняется. По предварительным данным, машину вынесло на встречную полосу, где случилось ДТП. Ударом ВАЗ отнесло в кювет. На дороге мог быть укатанный снег, гололедица и другие факторы, которые увеличиваю риск ДТП. Участок дороги мог долго время не чиститься. ТАСС сделал новость о гибели семейства одной из самых цитируемых: весь Татарстан сопереживает родным и близким погибших.

Немногим ранее портал новостей Уфы писал, что 28 декабря имело место ДТП, и там тоже отец-лихач не справился с управлением и не учел всех погодных условий. Погибли отец, мать и сын только потому, что водитель хотел успеть быстрее хозяина «Шеврале». В результате неудачного обгона ВАЗ вынесло прямо под колеса фуры «Скания», шофер которой ничего не смог сделать. Ведется следствие.