ДТП в Вольске: одиннадцатого июля в Вольском районе (Саратовская область), находясь за рулем угнанного автомобиля, погиб мужчина, врезавшись в машины «ГАЗ»,»ВАЗ» и «Volvo». Экспертиза выявила, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Сидевший в угнанном авто пассажир и ребенок из машины «ВАЗ» были госпитализированы.

Вчера, одиннадцатого июля, в Саратовском регионе (Вольская область) произошла крупная автоавария, в результате которой погиб 33-летний житель поселка Сенного. Его 37-летний пассажир, житель того же села, был госпитализирован с открытой травмой черепа.

Как рассказали в местном отделении МВД, накануне смертельной поездки, погибший распивал алкоголь со своими односельчанами, мужчинами 58-и и 37-и лет. После того, как его самый старший товарищ заснул, он взял у него ключи от автомобиля «Лада Ларгус», посадил в него пьяного друга и отправился в поездку, ставшую для мужчины последней.

Выехав на трассу Вольск-Саратов, водитель решил объехать пробку и выехал на встречную полосу на высокой скорости. Далее он не смог справиться с управлением и столкнулся с автомобилями марки «ГАЗ», «ВАЗ» и «Volvo».

В результате, 33-летний водитель угнанного «Ларгуса» скончался на месте, его пассажир с открытой черепной травмой находится в реанимации. В автомобиле «ВАЗ» находился несовершеннолетний ребенок — мальчик семи лет, который, на данный момент, проходит амбулаторное лечение.

Проверка по данному делу все еще продолжается. Решается вопрос о возбуждении сразу нескольких уголовных дел.