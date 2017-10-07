ДТП во Владимирской области: выживший в ДТП воссоздал картину событий

Выживший в ДТП во Владимирской области гражданин Узбекистана помог воссоздать СК РФ картину произошедшего. Он отметил, что водитель – гражданин Казахстана решил немного изменить маршрут и поехать не по трассе, а через железнодорожный переезд.

Гражданин Узбекистана, оставшийся в живых после страшного столкновения автобуса и поезда 6 октября, сумел вспомнить некоторые детали произошедшего. По его словам, водитель самовольно изменил маршрут, желая сократить путь, и съехал с трассы на железнодорожный переезд. Можно ли было это делать с точки зрения ПДД, был ли шлагбаум поднят, какой сигнал светофора был на тот момент – выживший не помнит, его разбудили. Теперь, вероятнее всего, в аварии обвинят водителя автобуса, который погиб. Однако новая версия не помешает Генпрокуратуре проверить исправность переездов в области. Так же проверят, почему водитель не объявил эвакуацию: все 60 человек могли покинуть автобус, выскочив из окна. Выжили те, кто толкал машину с путей: на момент приближения поезда они успели убежать.

По последним данным, водитель-казах вез домой с заработков гастарбайтеров: они зарабатывали деньги в Подмосковье. Пострадавших в любую минуту готовы из Покрова, Петушков и даже Владимира забрать вертолетом МЧС, другой специальный борт доставит в Узбекистан тела погибших. СК РФ установил человека, который организовывал транспортировку гастарбайтеров в Москву, не соблюдая технику безопасности. Все погибшие и пострадавшие узбеки работали незаконно на объекте в Подмосковье целую неделю, а подрядчик нарушал миграционное законодательство.