Два взрыва прогремели в метро Санкт-Петербурга. Известно о не менее 10 погибших и 50 пострадавших

В Санкт-Петербурге, в местном метрополитене, произошел взрыв в одном из вагонов поезда и на платформе. По предварительным данным, инцидент произошел на «синей» ветке. Движение по всей линии остановлено, есть данные о жертвах и пострадавших.

Днем третьего апреля произошел взрыв на станции метро «Сенная» на «синей» линии питерского метрополитена. Движение поездов по линии остановлено, есть жертвы и пострадавшие. К месту взрыва прибыли сотрудники полиции, спасатели МЧС и пожарные. Очевидцы сообщили о сильном задымлении на «Сенной».

Информация о жертвах и пострадавших все еще устанавливается. Изначально сообщалось, что погибшие на зафиксированы, однако последние данные свидетельствуют об обратном. Точное количество жертв и пострадавших неизвестно. На месте взрыва прошла эвакуация пассажиров, место происшествия было оцеплено.

Некоторые данные с места событий свидетельствуют о том, что в питерской подземке произошел не один взрыв, а несколько. Так, на «Сенной» прогремел взрыв на платформе, а на «Технологическом институте» взорвался вагон поезда. В результате происшествия серьезно пострадал сам вагон. По неуточненным пока данным, городские власти сообщили информацию о последствия взрывов: не менее десяти погибших и не менее пятидесяти пострадавших.

Несколько станций питерского метрополитена полностью перекрыты. На данный момент информации о возможных версиях трагедии не поступало.