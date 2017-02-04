Эдуарда Рогозина из Санкт-Петербурга назвали «живодером» и потребовали жесткого наказания за жестокое обращение с собакой

Зоозащитники обнаружили в Санкт-Петербурге живодера. Мужчина по имени Эдуард Рогозин жестоко обходился с собакой породы хаски во время дрессировки в специальном кинологическом центре. Как выяснилось, Рогозин работал профессиональным кинологом, но после того, как общественность узнала о его методах воспитания собаки, он уволился.

В Сети оказалось видео с записью сеанса дрессировки с участием Эдуарда. Молодой человек использует для дрессировки так называемый строгий ошейник, который обычно одевают не плохо поддающихся воспитанию собак для лучшего послушания. Однако невооруженным глазом заметно, что Эдуард слишком активно использует этот ошейник, настолько активно, что собака скулит от боли. Кроме того, для того, чтобы успокоить нрав пса, кинолог и его помощница используют опрыскивание водой.

Обнародованная видеозапись произвела настоящий резонанс в Сети. Зоозащитники потребовали самого строгого наказания для кинолога. Однако сам Рогозин поспешил оправдаться за свои действия и частично признался в жестоком обращении с животным.

На своей странице в соц. сети он опубликовал пост с объяснениями своего поведения. По его словам, сам он признает, что действовал жестоко и за это видео ему стыдно, но в то же время считает, что он не ответственен за этот инцидент, так как действовал строго в соответствии с полученными от руководства центра инструкциями.

Он объяснил, что данный пес имеет проблемы с агрессией и покусал уже нескольких человек, поэтому хозяин специально направил его в кинологический центр.