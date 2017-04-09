Египет, последние новости: президенты Египта и России, а также Папа Римский отреагировали на двойной теракт в Египте

Президент России и Папа Римский отреагировали на теракты в Египте девятого апреля. Сегодня днем в двух египетских городах, в коптских христианских церквях, прогремели два взрыва. Количество погибших, по последним данным, уже составляет не менее 36 человек.

Российский лидер Владимир Путин отреагировал на трагедию в Египте, направив египетским властям свои соболезнования. В официальном сообщении российского президента сказано, что террористы, очевидно, пытаются таким образом посеять семена вражды между представителями различных религий. Путин также назвал произошедшее «жестоким и циничным преступлением». Папа Римский Франциск также решительно осудил террористические атаки в египетских церквях. Лидер католиков планирует посетить Египет в этом же месяце.

Террористические атаки были произведены днем девятого апреля на коптские церкви в городах Танта и Александрия. (Копты – этнорелигиозная группа христиан, религиозное меньшинство египетской нации). Первый взрыв произошел в Танте, в здании церкви. Точные обстоятельства происшествия пока не установлены, но ранее сообщалось, что теракт устроил террорист-смертник.

Второй хлопок прогремел в Александрии, спустя несколько часов, тоже в здании коптской церкви. По данным средств массовой информации, на момент трагедии в здании церкви находился лидер христиан-коптов Александрийский Федор II, однако он серьезно не пострадал. Президент Египта назвал произошедшее преступлением против всех египтян, и мусульман и христиан.