Егор Антонов: экстрасенс направила волонтеров на «ложный» след пропавшего в Коммунаре мальчика

Егор Антонов до сих пор не найден. Пропавший несколько дней назад мальчик из городка Коммунар в Ленобласти, все еще числится пропавшим без вести. Ни малейшего его следа правоохранители и волонтеры так и не нашли.

Егор Антонов из Коммунара бесследно пропал рождественским утром. Мальчик ушел из дома выгуливать собаку, но обратно так и не вернулся. Отец и мать обнаружили только собаку с поводком.

После заявления в полицию в городе была организована поисковая операция, к которой также присоединились многие волонтеры. Водолазы тщательно обследовали городскую реку, но и там не было обнаружено никаких следов ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Как передает «Лайф», недавно родные пропавшего Егора и волонтеры обратились за помощью к экстрасенсу. Ясновидящая Элла посоветовала искать на территории заброшенного склада. Правда, склад оказался не полностью заброшенным. Местные владельцы позже сообщили, что некоторые помещения в здании были взломаны. Но, в итоге, выяснилось, что взлом – дел рук волонтеров.

Поиски на территории, которую отметила экстрасенс, так и не дали никаких результатов. Сейчас поисковая операция продолжается, а в ней задействованы более четырех сотен человек. Основу поисковой группы составляют добровольцы, сформировавшие около шестидесяти отдельных групп.