Егор Антонов из Коммунара мог быть похищен: следователи продолжают расследование таинственной пропажи ребенка

Егор Антонов из Коммунара, что в Ленинской области, все еще не найден. Тщательная поисковая операция с привлечением всех возможных ресурсов не дала результата. С каждым днем шансы найти мальчика живым уменьшаются.

Поисковая операция в Коммунаре началась сразу же после того, как родители сообщили о пропаже мальчика – седьмого января. Ребенка искали по всему городу. Особое внимание спасатели уделили городской речке Ижоре. Мальчик якобы гулял возле нее. По одной из версий он мог выйти на лед и провалиться. Однако поиски в районе водоема не дали результатов.

Уголовное дело по факту пропажи ребенка расследуется по статье «Убийство малолетнего». Это – еще одна версия. Мальчика могли похитить и убить.

На данный момент следствие не раскрывает подробностей преступления, поэтому пресса не обладает большим количеством информации по этому делу. Но, судя по всему, поиски ребенка и тщательное расследование происшествия к текущему моменту не дали ожидаемых результатов.

Если мальчика действительно похитили, то не исключено, что это мог сделать человек, знавший ребенка и его родителей. Полиция проверяет различные версии произошедшего.

Ранее к поискам были привлечены экстрасенсы, но и они не помогли найти мальчика. Сейчас продолжаются поиски на Ижоре.