Егор Антонов из Коммунара погиб своей смертью – следователи не нашли следов насильственной смерти мальчика

В Ленобласти скорбят после того, как спасатели обнаружили тело пропавшего Егора Антонова. В Коммунаре настоящий траур – сотни местных жителей, которые помогали в поисках шестилетнего мальчика, в отчаянии. А родители погибшего благодарят волонтеров за приложенные усилия.

Тело Егора Антонова нашли спустя почти две недели поисков в Коммунаре. Поиски было решено сосредоточить на речке Ижора – главном водоеме города. Именно там якобы в последний раз мальчика видели живым. Первая неделя поисков не дала результата. Сложные метеорологические условия, лед на речке и отсутствие каких-либо весомых свидетельств о пропаже мальчика очень усложнили спасателя их задачу.

К поискам были привлечены все ресурсы. Параллельным курсом мальчика искали на суше, а объявления о его пропаже распространились за пределы города.

Нашли тело Егора действительно в речке, в паре километров от Коммунара. Судя по всему, его унесло течением реки. Мальчика опознали его родители, а тело было передано для дальнейшей экспертизы.

Результаты экспертизы не разглашаются следствием, но, по предварительным данным, следов насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Это значит, что Егор, вероятнее всего, погиб в результате несчастного случая на речке.