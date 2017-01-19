Егор Антонов найден: тело мальчика обнаружили у реки Ижора

Сегодня было найдено тело мальчика, который на Рождество пропал в городе Коммунар. Для поисков волонтеры предоставили квадракоптер. Об этом передает одно из российских изданий.

Об обнаружении сообщили в СК РФ: «Криминалисты благодаря квадрокоптеру, который дали для поиска местные волонтеры, отыскали пропавшего мальчика. Егора обнаружили в реке Ижора». На сегодняшнюю минуту следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины кончины.

Напомним, подросток вышел рано утром на улицу, чтобы выгулять свою собаку, через некоторое время за ним следовал отец, именно он и обнаружил отсутствующего на площадке сына. Родители обежали ближайшие дворы, а после позвонили в правоохранительные органы. С дня пропажи поиски мальчика не прекращались, к ним были подключены водолазы, волонтеры, МЧС. Полиция возбудила уголовное дело «убийство ребенка». С самого начала следовали рассматривали разные версии пропажи. Одной из них является несчастный случай около речки Ижора. Необходимо уточнить, что ранее очевидцы сообщили, что в последний раз видели парня около ее берега.