Егор Антонов последние новости: следователи не разглашают причину смерти ребенка

Недавно были закончены поисковые работы в Ленобласти, которые начались 7 января после пропажи мальчика в Коммунаре. Тело ребенка было обнаружено в реке Ижора. Об этом передает одно из российских изданий.

Тело 6-летнего ребенка нашли на расстоянии 1,5 км от его дома. Родители Егора опознали его тело. Анастасия Глущенко, которая является старшим помощником руководителя по взаимодействию с журналистами СУ СКР области, заявила, что после опознания тело направили на судмедэкспертизу. Это необходимо для того, чтобы установить точную причину кончины. О ее результатах пока не сообщают. Также не рассказывают, были ли на теле мальчика следы насильственной смерти.

Напомним, в рождественское утро мальчик вышел на прогулку с собакой. Через 10 минут за ним вышел отец, который обнаружил пропажу ребенка. Семья забила тревогу и обратилась в правоохранительные органы. К поискам мальчика были подключены волонтеры, полиция, МЧС. Очевидцы сообщили следователям, что видели мальчика в последний раз около речки. Предполагалось, что Егор мог прогуливаться по льду и провалиться, поэтому продолжительное время водолазы исследовали дно речки в поисках тела ребенка. На 12 день удалось его удалось обнаружить.