Егор Антонов: пропавшего в Коммунаре мальчика ищут шестые сутки

Пропавшего в Коммунаре маленького Егора Антонова ищут шестые сутки, это очень «нехороший срок» — родители, сестра и волонтеры готовы к любому исходу. Но хочется, чтоб ребенок был жив и здоров. В это верят волонтеры, которых допустили к поискам, военные, которых тоже приобщили, и семья мальчика. Но версии три – Егора похитили, он утонул в Ижоре, его убили. Но одну из них со счетов нельзя снимать.

Уголовное дело, которое возбудили органы, звучит «Убийство малолетнего». Такую статью всегда используют первой, даже если пропавший может найтись. Очевидцы шесть дней назад видели мальчика около берега реки с собачкой, хотя Егор не могу уйти сам со двора – это ему строго запрещалось делать. Дом семьи стоит у реки, и мальчику могло стать интересно сходить на Ижору без взрослых. Потому водолазы прочесывают дно, но безрезультатно, что дарит надежду его приемным родителям. Похищение не снимают из ряда версий, и не исключают, что ребенка могли украсть для сексуальной эксплуатации. 400 волонтеров взяли на себя информационное поприще – листовками обклеивается вся Ленобласть, междугородние поезда, общественный транспорт.

Экстрасенс, которого семья попросила помочь, решила пропиариться на беде Игоря и Надежды и повела волонтеров и семью по ложному следу. Некая Элла, которая никогда не участвовала в тематических шоу, указала на «заброшку» в промзоне, на помещение типа курятника. Но ни Егорки, ни его тела там не оказалось. Однако родители готовы поверить кому угодно и в кого угодно, потому попросили помочь ясновидящую Татьяну Ларину из «Битвы экстрасенсов-15». Военные не хотят и слышать о таком «методе поисков», потому продолжают погружение в Ижору.