Егор Антонов: у добровольца, искавшего мальчика, чуть не украли собственного ребенка

У добровольца из Славянки, который помогал в Коммунаре искать пропавшего Егора Антонова, чуть не выкрали его собственного ребенка. Мальчик играл на улице с другом. Стоило другу отвлечься – к мальчику подъехал на машине неизвестный и предложил поехать с ним посмотреть маленьких котят. Ребенок, наученный отцом отвечать таким «дядям», наотрез отказался.

О злоключениях отца-добровольца рассказала глава благотворительного фонда «Светлое будущее». Мужчина был вынужден покинуть штаб, чтоб за поисками чужого сына не утратить своего. Началась уже его личная борьба — беготня по полицейским участкам с заявлением, просмотр камер видеонаблюдения, расспросы, с которыми теперь пристают к его сыну. Руководительница фонда заявила, что до последнего не верила в существование «дядь с котятами и щенятами», считала это «страшилкой для малышей». Теперь она в это верит. Более того – хочет, чтоб все родители в них поверили. Дети очень доверчивы.

Между тем в Коммунаре продолжаются поиски Егора Антонова, и версия о таком же «незнакомце с котятами и щенятами» может быть правдой. Мало научить ребенка не уходить со двора, как научили Егора. Надо еще и объяснить, что такие взрослые опасны, они не должны приставать к детям, у них нет никаких котят и щенят, а игрушки они должны покупать своим детям. Современные детки лишены безопасного детства, потому их с пеленок нужно учить выживанию.