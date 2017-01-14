Егор Антонов: волонтерам, которые ищут мальчика, не хватает теплой одежды и фонариков

В Ленинградской области продолжаются поиски маленького Егора Антонова, но пока действия водолазов и волонтеров не увенчались успехом. Военные подключили своих водолазов, которые исследуют дно Ижоры, готовясь к худшему. Волонтеры продолжают верить в лучшее, потому им все время нужны скотч, теплые сапоги, мощные фонарики, очень много батареек и новые люди.

По словам представителя народной дружины «ДНД г. Гатчина», добровольцы нужны тепло одетые, в хорошей и крепкой обуви со своим фонарем и скотчем для расклеивания объявлений по маршруткам и электричкам. Так же лучше иметь светоотражающий жилет – приходится искать по ночам, опрашивая водителей. Газета 47news просит всех, кто на данный момент читает их статьи, вглядеться в фотографию и вспомнить Егорку. Может, кто-то видел мальчика в момент похищения: дети доверчивы, особенно – «домашние». Всего у следователей три версии, среди них «убийство малолетнего», к сожалению, есть – они обязаны открыть подобное уголовное дело сразу по пропаже ребенка.

Родители мальчика, Игорь и Надежда, не верят, что их хороший, ухоженный и очень воспитанный мальчик сам ушел из дому. Собачка, которую Егор выгуливал каждый вечер, пришла домой без маленького хозяина. Ранее 47news писали, что другой мальчик, не на много старше Егорки, в Гатчине самовольно покинул детский садик и отправился гулять в ТРЦ по улице Генерала Кныша. Он умудрился попасть в развлекательный комплекс за километр от детсадика. Но Егора описывают совсем другим – тихим, спокойным парнем, который очень боялся реки Ижоры.