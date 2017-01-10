Егор Антонов: жители Карелии продолжают искать в реке тело пропавшего мальчика

Жители Карелии продолжают искать в реке тело пропавшего мальчика Антонова Егора. Об этом пишут все СМИ России, призывая помочь им в поисках ребенка. Городок Коммунар буквально стоит на ушах: МЧС и добровольцы ищут шестилетнего Егорку, который сам не мог уйти из дому. Мальчик потерялся – ушел выгулять собачку и пропал. Об этом пишут «Вести.ру» с просьбой всмотреться в фотографию и, может быть, узнать мальчика.

Ребенка, которого родители взяли вместе с сестрой из детдома, ищут по подвалам, стройкам, местам скопления беспризорников и даже в реке Ижоре. Такой вариант тоже не исключают: Егор пропал 7 января. У него осталась старшая сводная сестра и сестричка-близнец. Искать будут до конечного результата с любым исходом, потому из Питера едут в Карелию добровольные поисковые отряды с большим опытом поиска людей. Правда, газета «Лайф» пишет, что власти Коммунара и Ленинградской области просили тех, кто работает добровольно, больше не вмешиваться в работу органов хотя бы временно. СК РФ по городу Гатчине возбудил уголовное дело по статье 105 «Убийство малолетнего», но хочет, чтоб дело было поскорее закрыто из-за того, что Егора не убивали.

На данном этапе поисков самая явная версия – Егорка утонул в Ижоре: его следы привели к реке. Волонтеры возмущены: они просто хотели помочь, а усыновители пока не верят, что мальчика больше нет. Пока нет тела Егора — Труфановы считают, что мальчика украли. Его старшая сестра, родня дочь приемных родителей, заявила: братик не ходил на речку один и панически боялся воды. Игорь и Надежда Труфановы думают, что сына затолкали в машину и увезли, территорию поиска надо расширить и не обижать волонтеров.