Егора Антонова из Коммунара ищут уже за пределами Ленобласти

Поиски Егора Антонова из Коммунара не дали результатов. Шестилетний мальчик пропал седьмого января текущего года и до сих пор не найден. В поисковой операции принимают участие сотни человек. А тем временем, неравнодушные граждане организовали волонтерскую акцию в социальных сетях.

Пока спасатели продолжают искать Егора в городе, на речке и в окрестностях, в Сети развернулась другая кампания. Неравнодушные волонтеры запустили поисковую акцию в социальных сетях. Люди пытаются приобщить к поискам как можно больше граждан. Объявления о пропаже ребенка распространяют тематические группы во «ВКонтакте», в «Фейсбуке», на тематических сайтах и форумах. Десятки человек делают репосты объявлений к себе на странички, тем самым распространяя сообщение о пропаже Егора среди все большего количества человек.

Таким образом, известие о пропаже ребенка вышло далеко за пределы Коммунара и Ленобласти. Если версия о том, что мальчика похитили и вывезли за пределы города подтвердится, то есть вероятность того, что ребенка могли видеть в других населенных пунктах. Чем большей людей узнают о пропаже мальчика, тем более велика вероятность его найти.

Тем временем очередные погружения в речку водолазов результата не дали. Десятки погружений и более километра исследованного дна на Ижоре не дали никаких результатов. Никаких следов мальчика по-прежнему нет.