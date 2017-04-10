Экс-мэр Архангельска Александр Донской устроил дрифт на Ferrari в московском торговом центре

Бывший чиновник из Архангельска Александр Донской устроил гонки на Ferrari в одном из торговых центров Москвы. На записи с камер видеонаблюдения видно, что водитель ведет себя, мягко говоря, неадекватно. В итоге, гонки по торговому центру закончились задержанием водителя.

Как сообщает ИА REGNUM, за рулем спортивного авто был бывший градоначальник Архангельска Александр Донской. Сам виновник событий уже успел прокомментировать инцидент со своим участием, заявив, что просит расценивать случившееся как «перфоманс». Кроме того, Донской выразил надежду на то, что сотрудники полиции не станут проявлять интерес к этому эпизоду. По словам экс-мэра Архангельска, он специально выбрал безопасную траекторию своей поездки.

Донской заехал на спорткаре «Феррари» через погрузочную площадку вовнутрь торгового центра. На записях с камер видеонаблюдения хорошо видно, что машины на достаточно высокой скорости проезжает мимо витрин ТЦ. К счастью, на момент инцидента посетителей в помещении уже не было. До закрытия торгового центра оставались считанные минуты.

Жертв, пострадавших и ущерба в результате инцидента избежать удалось буквально чудом. Водитель проехался в непосредственной близости к витринам бутиков. Также он чудом не травмировал никого из сотрудников ТЦ и охраны.

Правда, один из охранников все же пострадал. СМИ сообщают, что он отделался ушибом. В конечном итоге, после «гонок» и «дрифта» водителя все же удалось задержать. Дальнейшая его судьба пока неизвестна.