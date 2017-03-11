Елена Бадраган из российской компании «Аквана» оказалась в числе погибших крушения вертолета в Стамбуле

В крушении вертолета в Стамбуле погибла Елена Бадраган – представитель компании «Аквана», которая была связана с Vitra Russia. А эта компания, в свою очередь, была связана с турецким холдингом, которому и принадлежал разбившийся вертолет.

Таким образом, все погибшие в трагедии были сотрудниками крупного турецкого холдинга, а также его подразделений в России. Всего на борту частного самолета находились семь человек. Их них четыре человека – граждане Российской Федерации. Все россияне скончались при падении. Еще два человека получили серьезные травмы и ранения.

Представители турецкого холдинга Eczacibasi не стали давать подробных комментариев прессе, сославшись на то, что сами не располагают конструктивной информацией.

Напомним, что ранее эксперты назвали приоритетную версию катастрофы. Согласно ей, вертолет мог разбиться из-за плохой видимости – густого тумана. В то же время, по сообщениям СМИ, пилоты транспортного средства были очень хорошо ориентированы в той местности, прекрасно знали расположение телевизионной башни, с которой и произошло столкновение.

Кроме того, вопросы вызывает и тот факт, почему вообще вертолет взлетел в столь сложных метеоусловиях. Сейчас следователи ищут тех, кто дал разрешение на выполнение полета.