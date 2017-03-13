Елена Бадраган стала жертвой авиакатастрофы в Турции: тело россиян доставили в Питер

В Санкт-Петербург спецрейсом были доставлены тела российских жертв авиакатастрофы, в число которых попала Елена Бадраган. Эту информацию рассказали в СУ российского СК.

После аэропорта тела были направлены в Бюро, занимающееся экспертизой. В этом ведомстве рассказали, что родными уже были опознаны погибшие. Несмотря на это, следующим этапом должно пройти проведение генетической экспертизы. Одной из жертв в Турции стала Елена Бадраган, которая представляла компанию «Акван». Стоит отметить, что недавно было заведено уголовное дело по причине нарушения правил безопасности во время движения, а также эксплуатации вертолета, в результате которых произошел ужасный инцидент, повлекший смерть людей.

Напомним, происшествие произошло три дня назад, на борту вертолета находилось 7 человек. Среди них было четыре жителя России. Погибли турецкие пилоты воздушного судна, ими являются Алааттин Наджар, Ахмет Буллут. Также в этот список попал Салим Озен, занимающий должность генерального директора отделения Eczacibazi Grup в РФ. Обнародован также список погибших жителей России. Власти страны соболезнуют семье Людмилы Чупровой, Александра Ванина, Игоря Кочергина, Елены Бадраган.