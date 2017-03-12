Елена Бадраган «ВКонтакте»: представитель «Аквана» погибла в крушении вертолета в Стамбуле

Недавно в Стамбуле стало известно о крушении вертолета, на борту которого находилось 7 человек, в том числе и Елена Бадраган, которая является сотрудником «Аквана». В результате ужасного происшествия россияне не выжили.

Сообщается, что в катастрофе погибла Елена Бадраган, представляющая фирму «Аквана», связанную с Vitra Russia, которая в свою очередь имеет связи с большой компанией Турции, данный вертолет был ее владением. Таким образом, можно говорить, что погибшие являлись сотрудниками огромного холдинга Турции, его российских подразделений. Четверо пассажиров вертолета были жителями РФ, они умерли в результате крушения, остальные – получили серьезные травмы. Турецкий холдинг отказался комментировать подробности, ссылаясь на то, что у них не имеется информации.

Напомним, по возможной версии экспертов, причиной крушения стала плохая видимость, так как в это время наблюдался густой туман. Но местные СМИ утверждают, что пилоты хорошо знали данную местность, неплохо ориентировались здесь, о расположении телебашни, в которую врезался вертолет, хорошо знали. На сегодняшний день следователи продолжают расследовать данный инцидент, они пытаются установить, кем было дано добро на полет во время таких сложных метеоусловиях.