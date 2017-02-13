Елена Ракитская жертва крушения вертолета Robinson: найдено тело супруги пилота

На Алтае после недавнего авиакрушения было найдено тело одной из пассажирки. Стало известно имя женщины, ею является жена пилота Елена Ракитская.

Погибшую опознали, ее тело прибило к берегу. Отмечается, что судно упало в озеро Телецкое в 1 км от его берега. На сегодняшнюю минуту на месте происшествия работает аэромобильных 250 сотрудников спасательных служб, а также специальная техника. На помощь МЧС пришли местные жители. Необходимо отметить, несмотря на сложные погодные условия, поисковые работы пассажиров вертолета продолжаются. Сейчас на Алтае ветер, густой туман.

Напомним, стал известен список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна. Управлял судном Дмитрий Ракитский, который является пилотом с многолетним стажем. Вместе с ним летела и его жена, а также еще 3 пассажира: Глеб Вореводин, который является одним из лучших бейсджамперов, победителем в парашютном спорте, замгендиректора «Хелипорт-Москва» Мария Козинцева, бывший вице-премьер края Анатолий Банных. Необходимо отметить, что предприниматель 8 лет назад попадал в авиакатастрофу, в результате которой погибло 11 пассажиров. Что касается крушения, оно произошло 12 февраля поздно вечером около села Яйлю. Следователи открыли уголовное дело, сейчас выясняются причины данного инцидента.