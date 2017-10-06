Эвакуация Нижний Новгород: пранкеры снова «заминировали» город

Вчера неизвестные злоумышленники снова «заминировали» ряд городов – Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород. Последнему они даже не дали толком прийти в себя. 2 октября с нижегородских социальных объектов МЧС вывели в общей сложности 42 тысячи человек.

5 октября телефонные террористы «минировали» в крупных и стратегически важных городах учебные заведения. Паблики таких городов как Нижний Новгород, Новосибирск и Челябинск публиковали список школ, которые пришлось эвакуировать. Отчего пранкеры выбрали исключительно школы – неизвестно: логику этих сумасшедших или террористов до сих пор пытается разгадать ФСБ. Сейчас, после многочисленных сообщений в СМИ о минированиях, трудно понять, это организация ИГИЛ* мстит за Сирию или психопаты жестоко шутят. Особенно обидно 5 октября было учителям эвакуированных школ – они остались без профессионального праздника и чаепития. Мэрия Екатеринбурга, где также проходили эвакуации, отметила, что за один только сорванный праздник виновных надо найти и наказать. Но пока удалось поймать только глупых детей-подражателей.

Россияне, которых затронули массовые эвакуации, считают, что звонки о бомбах – месть террористов, диверсии из-за рубежа, подражания детей и сумасшедших, но никак не учения ФСБ. Страна теряет деньги миллионами, дети не получают знания, а пранкеры с социальных объектов и учебных заведений переключаются на органы власти. Эксперты считают, что кто-то проверяет реакцию властей и изучает потенциал крупных городов. У террористов все организовано системно, а государство не всегда слаженно спасает своих граждан.

*ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная на территории РФ и в ряде стран мира.