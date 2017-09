Эвакуация: в Москве было эвакуировано одиннадцать торговых центров из-за сообщений о минировании

#Эвакуация Как же она проходит в России?! Выходя с сеанса кинотеатра в ТЦ #Океания, объявили, что срочно нужно покинуть здание в связи с техническими неполадками… Не стали провоцировать людей на панику. Все начали выходить из ТЦ… Парковка. Чтобы выехать через шлагбаум-оплатите парковку! Чтооо?!?! На счету стоит жизнь людей!! А вы говорите-оплатите парковку и мы вас пропустим?!? Куда катится мир?!? Я в ауте, честно говоря! На парковке образовалась ужасная пробка. У кассы стоят люди, у кого-то банкомат не принимает 1000р, у кого-то карта, с помощью которой оплату произвести невозможно… Просто охраннику дали приказ не открывать шлагбаум, пока не оплатят парковку… Неужели цена жизни человека стоит 100 рублей?!?! Вы о чем вообще?!?!?! …это просто #россия?!? #терроризм #угрозавзрыва #россия #москва #nocomments

