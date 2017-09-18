Эвакуация: в Москве было эвакуировано одиннадцать торговых центров из-за сообщений о минировании

Анонимные телефонные звонки продолжают поступать в отделения полиции, в которых неизвестные люди сообщают о взрывных устройствах, заложенных в разных торговых центрах столицы. Для того, чтобы проверить эту информацию, было эвакуировано 11 торговых центров.

Уже на протяжении недели жители столицы обеспокоены анонимными звонками в полицейские участки. За всю предыдущую неделю в Москве были эвакуировано более ста тысяч человек из разных административных зданий, торговых центров и и всяческих организаций. Сотрудниками правоохранительных органов были проведены проверки по указанным адресам и, к счастью, никаких взрывных устройств обнаружено не было. В это воскресенье поступило еще несколько анонимных звонков, в которых было сообщено об угрозе взрыва в 11-и разных торговых центрах. Ни в одном из них угроза не была подтверждена.

На просторах Сети жители Москвы, которые оказалась в этих торговых центрах в момент проверки, пожаловались на то, что их не хотели выпускать с парковки до тех пор, пока они её не оплатят. В частности это произошло во время эвакуации в торговом центре “Океания”. Там было объявлено о том, что всем его посетителям необходимо покинуть парковку в связи с техническими неполадками. Вероятно, администрация ТЦ не хотела поднимать панику, но посетители догадались, что это была именно эвакуация. Когда автомобилисты стали подъезжать к выходу с парковки с них потребовали плату, отказавшись выпускать, если она не будет внесена. Разумеется, образовалась длинная очередь нервничающих людей, которые были возмущены тем, что их жизнь стоит сто рублей.