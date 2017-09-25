Эвакуация в Москве: злоумышленники сообщили о минировании 23 зданий

Вчера в российской столице была проведена ещё одна масштабная эвакуация из-за проступивших многочисленных анонимных звонков. Звонящие люди сообщали об угрозе минирования тринадцати отелей, девяти ТЦ и одного вокзала.

Счет эвакуированных людей из-за анонимных угроз взрыва перевалил за несколько сотен тысяч. Вот уже на протяжении двух недель жители Москвы и Подмосковья эвакуируются из различных торговых центров, жилых домов и административных зданий. Вчера злоумышленники сообщили о минировании 23 зданий, среди которых оказалось больше десяти отелей, девяти торговых центров и даже один железнодорожный вокал. До этого на протяжении двух недель, когда злоумышленники устраивали настоящие телефонные атаки, никогда не было настолько большого числа звонков. Число зданий, в которых вчера была проведена эвакуация, достигло рекордной отметки. Все люди, находившиеся в этих зданиях, где звонившие угрожали терактом, были эвакуированы с целью проведения поверки. В этот раз, как и во все другие, ни одного взрывного устройства обнаружено не было.

Как заявили официальные представители Следственного комитета, по факту этих анонимных звонков было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей тюремное заключение за заведомо ложное сообщение о террористическом акте. Специальные службы уже занимаются поиском организаторов этих телефонных атак. Некоторые информационные источники пишут, что, скорее всего, эти анонимные звонки поступают из-за рубежа и связаны с террористической организацией ИГИЛ, деятельность которой запрещена российским законодательством на территории РФ.