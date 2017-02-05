Евгений Бухарин Новокузнецк: к насильнику и убийце 12-летней девушки требуют применить смертную казнь

Евгений Бухарин, который изнасиловал, а после убил 12-летнюю девочку, может быть приговорен к смертной казни. Применить данную меру по отношению к преступнику требуют общественники.

В Интернете была создана петиция, требуемая ввод смертной казни в РФ для преступников, которыми были совершены тяжкие преступления по отношению к несовершеннолетним. Данное требование появилось после жуткого происшествия в городе Новокузнецк, где школьницу изнасиловали и убили. Петиция на сегодняшний день успела собрать 73000 подписей. Необходимо отметить, что количество участников этой кампании постоянно растет. Стоит уточнить, что как только это требование наберет 100000 подписей, его направят на рассмотрение в правительство России. Шанс на возврат смертной казни в РФ, очень мал. Большинство жителей страны считают, что власти не будут рассматривать это требование.

Напомним, школьница вечером хотела посетить свою старшую сестру, но так и не добралась до нее. Стоявшей на остановке девочке знакомый мужчина, который был на снегоходе, предложил подвести ее, после изнасиловал и убил. Один из волонтеров, участвующий в поисках девочки, обнаружил ее тело в заброшенной шахте.