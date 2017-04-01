Евгений Евтушенко находится в больнице США в тяжелом состоянии

Писатель Евгений Евтушенко был в срочном порядке госпитализирован в американское медицинское учреждение. В больницу он был доставлен в тяжелом состоянии. Эту информацию рассказала его супруга. Семья знаменитости пока не планирует раскрывает причины данного инцидента.

Евтушенко на сегодняшний день вместе со своей супругой проживает с США. Мария Новикова заявила, что он был экстренно увезен в больницу, медики оценили его состояние как тяжелое. Что касается более подробной информации, ее не разглашают.

«Супруг увезен медиками, он находится в тяжелом состоянии. Подробно на сегодняшнюю минуту пока больше не могу ничего сказать. Уверяю, это касается обследования, намеченного по плану», — заявила супруга поэта.

Напомним, пару лет назад поэт проходил лечение в одном из военных госпиталей РФ. Он попал сюда из-за сердечной аритмии. Медицинские работники данного центра провели операцию для установки кардиостимулятора. Тогда семья поэта сообщила, что Евтушенко успешно перенес хирургическое вмешательство.

Необходимо отметить, поэт родом из Иркутской области, родился в семье геолога, писателя. Впервые его работы общественность увидела с помощью публикации в советском издании, немного позже Евтушенко издал свою первую книгу, в которую входили его стихи. После этого был принят в Союз писателей, где он стал самым молодым членом. На сегодняшний день писатель опубликовал 150 работ, которые можно приобрести практически в любой точке мира.