Евгений Галузинский был зверски убит в Казахстане

В Казахстане произошло ужасное нападение на Евгения Галузинского, спортсмен получил шесть ножевых ранений на своей Родине.

Евгений Галузинский, который является чемпионом мира в области пауэрлифтинга, был убит в Кокшетау. Данный инцидент произошел три дня назад. Сообщается, что на молодого человека, который возвращался домой вместе с товарищем, напали четверо мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Эти мужчины не захотели делить с парнями дорогу, завелась словесная перепалка, после к злоумышленникам подошло еще два человека. Товарищ спортсмена отошел в магазин для вызова помощи, а когда вернулся, увидел кровь на Евгении. В результате ножевого ранения чемпион скончался в больнице. Правоохранительными органами заведено уголовное дело, они проводят досудебное расследование. На сегодняшний день под стражу взять один из нападающих, остальных отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, 25-летний спортсмен является мировым рекордсменом по пауэрлифтингу. У молодого человека осталась супруга и маленький ребенок.

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