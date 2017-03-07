Евгения Чудновец: осужденная за репост вышла из тюрьмы на свободу, но всего боится

До осуждения и СИЗО воспитательница Евгения Чудновец была храброй девушкой с ярко выраженной гражданской позицией. Особенно протестовала женщина, сама мама, против издевательств над маленькими детьми. И как только на глаза Евгении попался ролик с детской порнографией – она тут же принялась репостить его, чтобы все друзья распространили информацию. А закончилось это для нее тюрьмой и статьей.

Сейчас для Жени и ее мужчины Андрея Мясникова главное, чтоб она не ушла в себя и не озлобилась, живя по принципу «Не делай добра — не получишь зла». Четыре долгих месяца Чудновец не видела родного сына, вступившись за чужого ребенка, но все закончилось хорошо: Верховный суд решил, что чужих детей не бывает, и Евгения все сделал правильно. В детском летнем лагере «Красные орлы» вожатые действительно снимали детские порноролики. Мясников забрал любимую женщину в Нижнем Тагиле и повез домой в Курган. После четырех месяцев одиночной камеры девушка хотела только к маме, к сыну и отдохнуть. Но детский омбудсмен Анна Кузнецова считает Евгению героиней, так что Чудновец справится. Поскольку муж у Евгении гражданский, ее сыну угрожал детский дом.

Адвокат осужденной сделал все, чтоб дело его подзащитной дошло до Владимира Путина и до Верховного суда. Его цель было полная реабилитация Чудновец, ее честное имя и свобода. Алексей Бушмаков тоже был уверен, что воспитательница все сделала правильно. Не привлеки бы она внимание к проблеме чужого ребенка – воспитательница лагеря Куршевая и вожатый Безбородов никогда не сели бы в тюрьму. Женщина сядет на три года, ее подельник – на все шесть лет. Еще мама мальчика, имя которого не называется по понятным причинам, потребовала с его мучителей 500 тысяч рублей, но в ходе закрытого суда сошлись на 150 тысячах. Видео с несчастным мальчиком ходило по Сети с августа 2015 года.