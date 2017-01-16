Режиссер Федор Кудряшов в состоянии комы доставлен в Россию из Таиланда, как пишет издание «Рен.ТВ». Документалист вместе с женой и сыном отдыхал в Паттайе, во время купания чей-то гидроскутер» буквально «раскроил» Кудряшову череп. Это видели его жена и ребенок, но они могли только позвать на помощь. Местная «скорая» через полчаса после инцидента подъехала на место происшествия, а до прибытия режиссеру сделали искусственное дыхание.

С декабря тайская сторона делала для россиянина все что могла – проводился ряд операций, в том числе и трепанация черепа. В стабильно-тяжелом состоянии Кудряшова доставили из Бангкока в Москву. На самолете «Аэрофлота» оборудовали специальный бокс для пострадавшего, российские врачи специально приехали в Таиланд, чтоб забрать Кудряшова в больницу, а его жену и ребенка – домой. В московском аэропорту встречать пострадавшего и его семью оставили реанимобиль. По словам врачей, Федор находится в естественной коме, которую медики контролировать не могут, потому родным и близким ничего не обещают и не гарантируют.

Брат Кудряшова Леонид, сестра Марина и супруга Этель со СМИ общаются мало – им было важно доставить режиссера в больницу на Иваньковском шоссе. Прогнозировать течение болезни они не берутся – они не врачи, но теща Кудряшова заявила, что Федора все уважали, а его документальные репортажи – любили. Сейчас ей звонят незнакомые люди со всех каналов, с которыми сотрудничал Федор, предлагают помощь, открыли для его семьи расчетный счет, средства поступают.